07:59 01 декабря 2017 0

Роман Селезнев признан виновным еще по двум эпизодам ФОТО: stuki-druki.com

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева — Роман, отбывающий тюремный срок в США за кибермошенничество, признан виновным еще по двум эпизодам. По данным Минюста США, россиянин приговорен к 14 годам лишения свободы.

Согласно приговору суда, Селезнев осужден за скупку информации по кредитным картам и взлом сети финансовой организации. Общий ущерб от действий российского хакера и его подельников оценивается в 59 миллионов долларов. По второму эпизоду власти США предъявили обвинения еще 50 подозреваемым, 33 из них были задержаны.

В сообщении американского Минюста уточняется, что наказание по новым эпизодам не будет суммироваться со старым приговором, по которому Селезневу предстоит провести в тюрьме 27 лет. Помимо этого россиянин обязан выплатить более 52 миллионов долларов.