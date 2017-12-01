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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:59  01 декабря 2017 0

Осужденному на 27 лет сыну депутата Госдумы дали еще 14 лет тюрьмы

Роман Селезнев признан виновным еще по двум эпизодамФОТО: stuki-druki.com

Сын депутата Госдумы Валерия Селезнева — Роман, отбывающий тюремный срок в США за кибермошенничество, признан виновным еще по двум эпизодам. По данным Минюста США, россиянин приговорен к 14 годам лишения свободы.

Согласно приговору суда, Селезнев осужден за скупку информации по кредитным картам и взлом сети финансовой организации. Общий ущерб от действий российского хакера и его подельников оценивается в 59 миллионов долларов. По второму эпизоду власти США предъявили обвинения еще 50 подозреваемым, 33 из них были задержаны.

В сообщении американского Минюста уточняется, что наказание по новым эпизодам не будет суммироваться со старым приговором, по которому Селезневу предстоит провести в тюрьме 27 лет. Помимо этого россиянин обязан выплатить более 52 миллионов долларов.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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