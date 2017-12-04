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04 декабря 2017
12:02  04 декабря 2017 0

Из-за непогоды отменены рейсы в Пермь и Челябинск из Шереметьево

Аэропорт Шереметьево. Москва, аэропорт, багаж, посадка, турист, шереметьево
Пассажирам обещают предоставить все необходимоеФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Аэрофлот» отменил 60 отправляющихся и прибывающих рейсов из Шереметьево по причине непогоды в Москве. В списке значатся Пермь и Челябинск. Представители компании обещают отправить пассажиров отмененных и задержанных рейсов другими самолетами.

Отменены также вылеты в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минеральные Воды, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Прагу, Ригу, Рим, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт и Хельсинки, пишет РБК.

Задержаны еще 35 рейсов, шесть из них совершат под другими номерами. Среднее время задержки составляет четыре часа. Прибывших на регистрацию пассажиров перевозчик обещает обеспечить всем необходимым.

Лев Истомин
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