Из-за непогоды отменены рейсы в Пермь и Челябинск из Шереметьево

Пассажирам обещают предоставить все необходимое
«Аэрофлот» отменил 60 отправляющихся и прибывающих рейсов из Шереметьево по причине непогоды в Москве. В списке значатся Пермь и Челябинск. Представители компании обещают отправить пассажиров отмененных и задержанных рейсов другими самолетами.
Отменены также вылеты в Архангельск, Берлин, Варшаву, Венецию, Ереван, Краснодар, Милан, Минеральные Воды, Минск, Мюнхен, Нижний Новгород, Оренбург, Осло, Прагу, Ригу, Рим, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Таллин, Тель-Авив, Франкфурт и Хельсинки, пишет РБК.
Задержаны еще 35 рейсов, шесть из них совершат под другими номерами. Среднее время задержки составляет четыре часа. Прибывших на регистрацию пассажиров перевозчик обещает обеспечить всем необходимым.