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25 декабря 2017
24 декабря 2017
14:14  24 декабря 2017 12

Известный журналист-борец с коррупцией заявил об участии в президентских выборах. ФОТО, ВИДЕО

Лурье подготовил необходимые документы, которые сегодня отнесет в ЦИКФОТО: Facebook Олега Лурье
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Журналист Олег Лурье, специализирующийся на расследованиях коррупционных преступлений, решил принять участие в выборах президента России в марте 2018 года. Документы он намерен сдать в ЦИК в воскресенье, 24 декабря. О намерении пойти на этот шаг журналист сообщил на своей странице в Facebook.

Одним из главных пунктов своей программы Лурье называет борьбу против жуликов и воров, включая Алексея Навального. «Жулики и воры — это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги „на выборы“. Жулики и воры — это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Жулики и воры — это и всевозможные „коммерсанты“, собирающие деньги с россиян на строительство, а потом исчезающие с деньгами. И многие другие», — пояснил журналист.

Лурье считает, что имущество и деньги чиновников, происхождение которых они не смогут объяснить, должны быть конфисковано в пользу государства. А вырученные средства направлены на повышение минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.

Ранее инициативная группа из 520 человек выдвинула в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах бизнесмена Сергея Полонского.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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