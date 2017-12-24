Журналист Олег Лурье, специализирующийся на расследованиях коррупционных преступлений, решил принять участие в выборах президента России в марте 2018 года. Документы он намерен сдать в ЦИК в воскресенье, 24 декабря. О намерении пойти на этот шаг журналист сообщил на своей странице в Facebook.
Одним из главных пунктов своей программы Лурье называет борьбу против жуликов и воров, включая Алексея Навального. «Жулики и воры — это и Навальный, который обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги „на выборы“. Жулики и воры — это сотни чиновников, находящихся у власти, но при этом каким-то образом имеющие роскошные особняки и многомиллиардные банковские счета. Жулики и воры — это и всевозможные „коммерсанты“, собирающие деньги с россиян на строительство, а потом исчезающие с деньгами. И многие другие», — пояснил журналист.
Лурье считает, что имущество и деньги чиновников, происхождение которых они не смогут объяснить, должны быть конфисковано в пользу государства. А вырученные средства направлены на повышение минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.
Ранее инициативная группа из 520 человек выдвинула в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах бизнесмена Сергея Полонского.