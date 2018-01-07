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08 января 2018
07 января 2018
23:35  07 января 2018 0

СМИ: адвокат экс-президента Ирана прокомментировал сообщения о его аресте

Адвокат Ахмадинежада сказал, что его никто не задерживалФото: kremlin.ru

Информация о задержании экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности. Об этом, как пишет портал Erm News, журналистам рассказал адвокат бывшего главы государства Адель Хайдари.

Ранее, напомним, СМИ со ссылкой на источники в Тегеране сообщили об аресте бывшего иранского лидера за поддержку антиправительственных протестов. Это якобы произошло во время его визита в Шираз по распоряжению верховного руководителя и духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи.

Поводом, как сообщалось, послужили слова Махмуда Ахмадинежада о том, что «люди недовольны этим правительством (во главе с президентом Хасаном Роухани)», а также обвинил главу государства в отдалении от проблем народа и присвоении «монополии на общественное богатство».

Сергей Демин
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