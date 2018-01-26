05:47 26 января 2018 0

В котел бросили 350 пачек вермишели Фото: Григорий Усольцев, Instagram

Учащиеся вузов Томска в Татьянин день, 25 января, решили поставить рекорд, заварив одновременно самое большое количество пакетов лапши быстрого приготовления. Во время праздничных мероприятий в чан с кипятком было брошено содержимое 350 пачек вермишели.

Как сообщает ТАСС, видео с процессом заваривания лапши в небывалых объемах планируют отправить в Книгу рекордов России, организаторы праздника рассчитывают на официальное признание рекорда. При этом лапша из пакетиков стала не единственным «студенческим» угощением в праздник: организаторы также раздавали кильку в томате, а также бутерброды с майонезом и кетчупом.