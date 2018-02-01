10:57 01 февраля 2018 2

Артисты Хора Пятницкого стали причиной пропажи дешевых авиобилетов Фото: expertrt.ru

Стала известна причина отсутствия всех билетов экономкласса на рейс «Аэрофлота» из Москва в Ханты-Мансийск 1 февраля. Билеты экономкласса закупили для артистов Хора имени Пятницкого, собравшихся с концертом в югорскую столицу.

Как сообщил «URA.RU» источник в концертно-театральном комплексе «Югра классик», концерт именитого коллектива запланирован на 2 февраля, однако все артисты прилетели на один день раньше. Именно на «загадочном» аэрофлотовском рейсе 1 февраля.

Как ранее сообщало агентство, жители Ханты-Мансийска, пытаясь вернуться домой из Москвы, были порядком удивлены. Абсолютно все билеты экономкласса рейса компании «Аэрофлот» на 1 февраля исчезли из продажи. Билеты бизнес-класса стоят в десятки раз дороже — порядка 42 тыс. рублей. На самолетах других компаний ничего подобного не наблюдалось