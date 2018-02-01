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02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:06  01 февраля 2018 6

Россия разместит военную авиацию на Курильских островах. КАРТА

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Самолеты окажутся возле японского ХоккайдоФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Авиация ВКС России будет базироваться близ японского Хоккайдо на острове Итуруп. Военные силы будут соседствовать с гражданской авиацией.

Об этом пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на распоряжение правительства от 30 января. В тексте говорится, что аэродромы совместного базирования РФ Сахалинской области нужно дополнить позицией «Итуруп гражданский Минобороны России». Итуруп входит в состав южной группы Курильских островов.

Как уточняет агентство Nation News, в 2018 году Россия начнет строить базы на островах Парамушире и Матуа (также Курильская гряда). Их будут прикрывать от нападения с моря противокорабельными ракетными комплексами «Бастион» и «Бал». Они способны простреливать акваторию океана от Камчатки до Итурупа.

Остров находится в непосредственной близости от японской территории
Фото: скриншот карты Google

Семен Гринберг
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