19:06 01 февраля 2018 6

Самолеты окажутся возле японского Хоккайдо Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Авиация ВКС России будет базироваться близ японского Хоккайдо на острове Итуруп. Военные силы будут соседствовать с гражданской авиацией.

Об этом пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на распоряжение правительства от 30 января. В тексте говорится, что аэродромы совместного базирования РФ Сахалинской области нужно дополнить позицией «Итуруп гражданский Минобороны России». Итуруп входит в состав южной группы Курильских островов.

Как уточняет агентство Nation News, в 2018 году Россия начнет строить базы на островах Парамушире и Матуа (также Курильская гряда). Их будут прикрывать от нападения с моря противокорабельными ракетными комплексами «Бастион» и «Бал». Они способны простреливать акваторию океана от Камчатки до Итурупа.