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15 февраля 2018
14 февраля 2018
03:32  15 февраля 2018 0

Силуанов назвал регионы, которые пытались скрыть финансовые проблемы

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон
По его мнению, из-за проблем у регионов были сложности с социальными выплатами и зарплатамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что целый ряд регионов скрывали проблемы, связанные с наличием просроченной кредиторской задолженности. А также предоставляли в отчетах некорректные данные.

По мнению экономиста, проблемы скрывали Ингушетия, Марий Эл, Пензенская, Магаданская, Новгородская области и некоторые другие регионы. Это повлекло за собой заключение контрактов и начало реализации ряда не самых первоочередных проектов, хотя соответствующих финансовых возможностей не было. «В это же время бюджеты испытывали сложности при выполнении, допустим, социальных обязательств или выплаты зарплаты», — приводит РБК слова министра.

По заявлению главы Минфина, сейчас его подчиненные практически в ручном режиме ведут работы по финансовой стабилизации проблемных субъектов. Опасения министра вызывают также Хакасия, Мордовия и Костромская область — там уровень долговой нагрузки превышает разумные показатели. Планируется, что уже в этом году в регионах, где долговая нагрузка будет достигать 140% собственных доходов, будет вводиться казначейское сопровождение.

Антон Силуанов не согласился с постановкой вопроса, будто федеральный центр забирает себе большую часть налогов и не совсем не оставляет средств регионам: доходы между субъектами и федеральным бюджетом по итогам позапрошлого года сложились в пропорции 46% к 54%. После передачи межбюджетных трансферов у федерации остались лишь 39%, еще 14% ушли во внебюджетные фонды.

Александр Черноскутов
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