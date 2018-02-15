Силуанов назвал регионы, которые пытались скрыть финансовые проблемы

03:32 15 февраля 2018 0

По его мнению, из-за проблем у регионов были сложности с социальными выплатами и зарплатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что целый ряд регионов скрывали проблемы, связанные с наличием просроченной кредиторской задолженности. А также предоставляли в отчетах некорректные данные.

По мнению экономиста, проблемы скрывали Ингушетия, Марий Эл, Пензенская, Магаданская, Новгородская области и некоторые другие регионы. Это повлекло за собой заключение контрактов и начало реализации ряда не самых первоочередных проектов, хотя соответствующих финансовых возможностей не было. «В это же время бюджеты испытывали сложности при выполнении, допустим, социальных обязательств или выплаты зарплаты», — приводит РБК слова министра.

По заявлению главы Минфина, сейчас его подчиненные практически в ручном режиме ведут работы по финансовой стабилизации проблемных субъектов. Опасения министра вызывают также Хакасия, Мордовия и Костромская область — там уровень долговой нагрузки превышает разумные показатели. Планируется, что уже в этом году в регионах, где долговая нагрузка будет достигать 140% собственных доходов, будет вводиться казначейское сопровождение.

Антон Силуанов не согласился с постановкой вопроса, будто федеральный центр забирает себе большую часть налогов и не совсем не оставляет средств регионам: доходы между субъектами и федеральным бюджетом по итогам позапрошлого года сложились в пропорции 46% к 54%. После передачи межбюджетных трансферов у федерации остались лишь 39%, еще 14% ушли во внебюджетные фонды.