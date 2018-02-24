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24 февраля 2018
12:10  24 февраля 2018 0

Выплату денег за рождение первенца будет курировать Минтруд

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Первое обращение за новым пособием уже было 12 январяФото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство труда и социальной защиты получило от правительства России новые полномочия — с 1 января 2018 года Минтруд России отвечает за ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первого ребенка в семье. Постановление об этом подписал 24 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Закреплены новые полномочия Минтруда России по установлению порядка осуществления выплаты и обращения за её назначением, перечня необходимых документов, а также, по согласованию с Минфином России, по разъяснению порядка единообразного применения норм Федерального закона №418-ФЗ в субъектах Федерации», — цитирует официальный документ RT.

Закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка и о возможном получении выплат из материнского капитала за рождение второго ребенка был подписан 28 декабря 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным. Контроль за качеством исполнения новых полномочий поручен Роструду. Первое обращение за новым пособием было от российской семьи 12 января.

Виктор Жуков
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