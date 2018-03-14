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14 марта 2018
16:16  14 марта 2018 0

Блогер полетит на Камчатку, чтобы проголосовать первым. «Хейтеры скажут, что это зашквар»

Блогер призвал всех «встать с диванов»ФОТО: Артем Кондратьев, «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Блогер Артем Кондратьев, известный под псевдонимом Артем Кей, решил полететь в Петропавловск-Камчатский, чтобы первым проголосовать 18 марта на выборах президента РФ. Москвич уже получил открепительное удостоверение.

«Я понял: можно сидеть на диване, можно говорить, как все плохо в стране, как все ужасно. Но лучше быть активным гражданином и как-то пытаться повлиять на ситуацию, если тебе что-то не нравится», — пояснил Артем телеканалу 360. «Я во всем люблю быть первым. Вот мой билет, чтобы я мог самым первым в России проголосовать. Хейтеры скажут, что это зашквар, но я так не считаю», — отмечает москвич.

Ранее глава «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров призвал всех россиян прийти на выборы. «Я пойду сам и всем рекомендую. Лениться тут не надо, в этом нет ничего сложного», — заявил он в интервью «Национальной службе новостей».

Блогер Алексей Навальный посчитал, что данная Центризбиркомом (ЦИК) возможность для граждан голосовать по месту пребывания придумана для злоупотреблений и «каруселей». На что глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что эти разоблачения мнимые, а Навальный «сел в лужу», пишет «Утро.ру».

Наталья Михалева
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