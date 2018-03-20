Результат Путина на выборах дал Кремлю карт-бланш на продолжение политического курса

19:57 20 марта 2018 0

Послание к Федеральному собранию станет основой политики Кремля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Победа действующего президента России Владимира Путина на выборах 18 марта дает власти карт-бланш на продолжение своего политического курса. Об этом заявили эксперты Центра политической конъюнктуры в «Индексе социально-политической стабильности в России».

В документе, находящемся в распоряжении «URA.RU», говорится, что «результат выборов усиливает президента и его команду как внутри страны, так и на внешнеполитической арене, а высокая явка показывает серьезные мобилизационные возможности Кремля.

Составители документа отметили, что послание президента Федеральному собранию можно считать «новыми майскими указами», так как Путин уже поручил своей администрации по итогам выступления подготовить документ, определяющий развитие страны вплоть до 2024 года.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, полученной Путиным такой значительный результат поддержки означает, что власть будет чувствовать все большую уверенность в тех действиях, которые должна будет предпринять. «Очевидно, что после таких выборов, когда оппозиция продемонстрировала неэффективность и стратегических схем, и тактических ходов, у власти нет рисков, связанных с деятельностью радикальных и оппозиционных движений», — цитирует Чеснакова ТАСС.

Между тем среди негативных аспектов «социально-политической стабильности» эксперты отмечают деградацию отношений с Западом. «Конфронтационная риторика с обеих сторон показывает, что как Россия, так и Запад готовы к дальнейшему углублению противостояния. Негативные последствия этого инцидента будут растянуты на длительное время и, в свою очередь, могут стать триггерами для новых острых конфликтов», — говорится в отчете.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно последним предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий; явка составила 67,74%.