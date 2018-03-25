22:15 25 марта 2018 0

Мартен Фуркад на Кубке мира по биатлону финишировал 19-м Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Известный французский биатлонист Мартен Фуркад признал неловкость ситуации, связанной с допинговым скандалом вокруг Антона Шипулина. Француз признал, что его молчание уральский биатлонист мог расценить как предательство.

Фуркад назвал неприятной ситуацией тот факт, что россиянин не был допущен к Олимпийским играм в Пхенчхане. «Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — приводит слова Фуркада Матч ТВ.

При этом француз отметил, что не может быть до конца уверен в честности Шипулина. «Мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате. Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились», — заявил спортсмен.

Напомним, что сегодня, 25 марта, Мартен Фуркад занял 19 место в масс-старте среди мужчин в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Первое место занял российский биатлонист Максим Цветков.