Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» арестована

13:01 31 марта 2018 0

Женщина пробудет в СИЗО до 25 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд поместил гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову в СИЗО на два месяца. Ее компании фактически принадлежал сгоревший ТЦ «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ю.Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года», — цитирует RT решение судьи Дмитрия Бунтовского, рассматривавшего ходатайство следователей.

Богданова была задержана 30 марта. По версии следователей, подчиненные неоднократно докладывали ей о проблемах с пожарной безопасностью в комплексе, но она эти сообщения игнорировала. В тот же день была задержана и бывшая начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, не замечавшая многие годы отсутствие у «Зимней вишни» разрешений на строительство, напоминает Nation News. Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. В огне погибло 64 человека, 41 из которых дети.