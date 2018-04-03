Звезда «Дома-2» сломала нос ведущему Владу Кадони

20:10 03 апреля 2018 0

Влад Кадони неудачно упал на съемках Фото: Instagram, domkadoni

Ведущий телепроекта «Дом-2» Влад Кадони сломал нос на съемочной площадке. По одной версии, виновата участница шоу, по другой — мужчина упал сам.

Как сообщает youtube-канал «Дом-2. Новости», инцидент произошел в ходе съемок второго тура свадебного конкурса. Life уточняет, что речь идет о конкурсе «Свадьба на миллион», участницы которого исполняли песни Ольги Бузовой, а также ползали по полу среди тараканов и змей.

По данным «Дом-2. Новости», нос Кадони, предположительно, сломала участница телепроекта Александра Черно. Ведущий над ней якобы регулярно подшучивает. По другой версии, Кадони, сделавший себе недавно ринопластику, упал и сломал нос без посторонней помощи.