Племянница Скрипаля заявила, что ее сестра Юлия хочет вернуться в Россию

Юлия Скрипаль хочет вернуться в Москву
Племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль заявила о желании своей сестры Юлии вернуться в Россию. Также родственница Скрипалей считает, что дочери экс-полковника ГРУ не позволяют контактировать с родными британские спецслужбы.
Виктория пояснила, что у ее сестры в России есть собака, жизнь, работа и любимый человек, и она «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», пишет ТАСС. Также племянница Скрипаля уточнила, что в визе ей было отказано, так как британские власти опасаются, что она — «российский шпион».
Родственница пострадавших отметила, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение. Она вспомнила об их телефонном разговоре, в конце которого у Юлии забрали телефон.