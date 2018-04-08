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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:55  08 апреля 2018 0

Племянница Скрипаля заявила, что ее сестра Юлия хочет вернуться в Россию

Зимняя Москва, москва, храм христа спасителя, парк зарядье
Юлия Скрипаль хочет вернуться в МосквуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Племянница экс-полковника ГРУ Виктория Скрипаль заявила о желании своей сестры Юлии вернуться в Россию. Также родственница Скрипалей считает, что дочери экс-полковника ГРУ не позволяют контактировать с родными британские спецслужбы.

Виктория пояснила, что у ее сестры в России есть собака, жизнь, работа и любимый человек, и она «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву», пишет ТАСС. Также племянница Скрипаля уточнила, что в визе ей было отказано, так как британские власти опасаются, что она — «российский шпион».

Родственница пострадавших отметила, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно излагать свое мнение. Она вспомнила об их телефонном разговоре, в конце которого у Юлии забрали телефон.

Валерия Романова
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