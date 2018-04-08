Ведущая телепроекта «Дом 2», певица Ольга Бузова озадачила свои поклонников поздравлением с Пасхой. На опубликованном в Instagram снимке ведущая запечатлена на одном из концертов в образе ангела, при этом кисть правой руки Бузовой на фото «отсутствует».
Подписчики активно обсуждают, куда могла исчезнуть рука певицы. Некоторые считают, что ее скрывает пола платья, но другие указывают, что предплечье выглядит буквально обрубленным. Сама Бузова проигнорировала обращенные к ней вопросы.
Как уже сообщало «URA.RU», экс-звезда «Дома-2» в последнее время порадовала поклонников целым рядом проектов. В частности, она намерена открыть ресторан в столице, найти себе мужчину после года воздержания и создать собственную криптовалюту.