Бузовой посоветовали искать вторую половинку у мартеновских печей

10:13 07 апреля 2018 0

Ольга Бузова заявила, что не признает интимных отношений вне брака Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и певица Ольга Бузова снова оказалась в центре внимания. Интернет-пользователи активно обсуждают тему воздержания Бузовой — недавно она призналась журналистам, что считает неприемлемыми интимные отношения вне брака. Как известно, сейчас певица не замужем и бойфренда у нее нет.

Интригу вокруг того, есть ли секс у Бузовой, раскрутил шоумен Рустам Солнцев в рубрике «МамаДорогая», которую он ведет для издания StarHit. Он предположил, что интим «с мужчинами с розовыми волосами» (так Солнцев назвал представителей шоу-бизнеса) — не для Бузовой, и предложил ей поискать счастья за пределами своей профессиональной деятельности: «Говорят, у мартеновских печей еще остались мужики. Поэтому потерпи еще пару лет, поруби бабок, а потом пора менять туроператора».

И уже в более серьезном ключе предлагает Бузовой другие варианты устройства личной жизни: «Пусть ищет себе чиновника, олигарха, а не актера или певца — все это для нее уже слишком мелко. Ей нужен мужчина с опытом, постарше и поумнее юмористов и футболистов, который разглядит в Оле доброго и хорошего человека, будет ее ценить, а не на других девушек засматриваться».

Ранее Ольга Бузова официально подтвердила участие в женской версии шоу «Холостяк», заявив, что на программе она будет «искать свою любовь».