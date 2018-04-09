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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:32  09 апреля 2018 0

Российское посольство прокомментировало статью о переезде Скрипалей в США

Москва, разное., мид, герб ссср
Российские дипломаты ответили британским СМИ по статье о СкрипаляхФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Российские дипломаты отреагировали на статью The Sunday Times, которая посвящена бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter посольство России в Великобриатнии.

В статье под названием «ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство» говорится о том, что Скрипалям предложат новые паспорта и проживание в Соединенных Штатах, чтобы защитить от дальнейших возможных покушений на их жизнь, передает ФБА «Экономика сегодня».

В свою очередь, в диппредставительстве в очередной раз усомнились в результатах расследования. «Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ „под контролем правительства“. Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду», — цитирует телеканал 360 сообщение посольства.

Напомним, 4 марта Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Власти Британии обвинили Москву в причастности к инциденту и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает все обвинения и обещает ответить зеркальными мерами всем, что попытается выдворить послов РФ.

Александр Черноскутов
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