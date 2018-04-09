Российское посольство прокомментировало статью о переезде Скрипалей в США

Российские дипломаты отреагировали на статью The Sunday Times, которая посвящена бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter посольство России в Великобриатнии.
В статье под названием «ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство» говорится о том, что Скрипалям предложат новые паспорта и проживание в Соединенных Штатах, чтобы защитить от дальнейших возможных покушений на их жизнь, передает ФБА «Экономика сегодня».
В свою очередь, в диппредставительстве в очередной раз усомнились в результатах расследования. «Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства — от животных до целых домов — уничтожены, реакция британских СМИ „под контролем правительства“. Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду», — цитирует телеканал 360 сообщение посольства.
Напомним, 4 марта Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. Власти Британии обвинили Москву в причастности к инциденту и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает все обвинения и обещает ответить зеркальными мерами всем, что попытается выдворить послов РФ.