Панкратов-Черный рассказал подробности о своей операции

22:48 12 апреля 2018 0

Артист назвал информацию о своей госпитализации «бредом» Фото: wikipedia.org

Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг сообщения о своей госпитализации. При этом он подтвердил, что действительно обращался к врачам.

Актер рассказал, что ему провели небольшую операцию на руке. «Сделал маленькую операцию на ладони левой руки, и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред такой!» — возмутился Панкратов-Черный, чьи слова приводит РБК.

Ранее в СМИ распространилась информация, что у актера якобы диагностировано серьезное заболевание, при котором возможна полная потеря подвижности пальцев рук. Однако позднее эту информацию опровергла супруга Панкратова-Черного.