Панкратов-Черный рассказал подробности о своей операции

Артист назвал информацию о своей госпитализации «бредом»
Народный артист России Александр Панкратов-Черный опроверг сообщения о своей госпитализации. При этом он подтвердил, что действительно обращался к врачам.
Актер рассказал, что ему провели небольшую операцию на руке. «Сделал маленькую операцию на ладони левой руки, и все, пришел домой, сижу пью чай. Вся пресса пишет, что Панкратов госпитализирован. Да ничего нет такого! Что за бред такой!» — возмутился Панкратов-Черный, чьи слова приводит РБК.
Ранее в СМИ распространилась информация, что у актера якобы диагностировано серьезное заболевание, при котором возможна полная потеря подвижности пальцев рук. Однако позднее эту информацию опровергла супруга Панкратова-Черного.