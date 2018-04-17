{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:47  17 апреля 2018 0

Россиянин обнаружил на своем участке 150 могил

Прощание с подростками, покончившими с собой 7 апреля 2017 г. Реж, похороны, могила, реж, кладбище, ритуал, ритуальные услуги, похоронный бизнес, погост
Захоронения были совсем свежиеФото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

Бизнесмен из Барнаула Игорь Губин с удивлением узнал, что на его земле находится 150 могил. Участок он купил под застройку коттеджного поселка. Об этом сообщает altapress.ru.

Выяснилось, что Губин выкупил землю в совхозе «Барнаульский» и 60 гектаров рядом с Черницким кладбищем еще в начале 2000-х. В 2014 году он нашел инвестора для строительства на участке коттеджного поселка, и с удивлением обнаружил, что на его территории появились свежие могилы. «150 захоронений оказалось на моем участке. Площадь застройки сократилась примерно на 2 тысячи квадратных метров. Плюс вокруг кладбища устанавливается санитарная зона, на которой нельзя строить, не менее 500 метров от захоронений», — пояснил изданию возмущенный бизнесмен.

Владелец земли обратился в мэрию с просьбой разобраться в ситуации. От предложения властей поменять уже «заселенный» участок на землю с другой стороны кладбища Губин отказался. «Зачем ему менять шило на мыло? Кто будет там селиться — готы, вампиры или сатанисты?», — прокомментировал юрист барнаульского бизнесмена Олег Корнейчук.

Тогда предприниматель написал жалобу в прокуратуру. Но привлечь владельца похоронной службы к ответственности «не представлялось возможным». Суд же решил, что принадлежащий Губину участок — это «земли сельхозназначения», на которые предприниматель вовсе не имеет прав.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров