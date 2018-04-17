Россиянин обнаружил на своем участке 150 могил

09:47 17 апреля 2018 0

Захоронения были совсем свежие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (архив)

Бизнесмен из Барнаула Игорь Губин с удивлением узнал, что на его земле находится 150 могил. Участок он купил под застройку коттеджного поселка. Об этом сообщает altapress.ru.

Выяснилось, что Губин выкупил землю в совхозе «Барнаульский» и 60 гектаров рядом с Черницким кладбищем еще в начале 2000-х. В 2014 году он нашел инвестора для строительства на участке коттеджного поселка, и с удивлением обнаружил, что на его территории появились свежие могилы. «150 захоронений оказалось на моем участке. Площадь застройки сократилась примерно на 2 тысячи квадратных метров. Плюс вокруг кладбища устанавливается санитарная зона, на которой нельзя строить, не менее 500 метров от захоронений», — пояснил изданию возмущенный бизнесмен.

Владелец земли обратился в мэрию с просьбой разобраться в ситуации. От предложения властей поменять уже «заселенный» участок на землю с другой стороны кладбища Губин отказался. «Зачем ему менять шило на мыло? Кто будет там селиться — готы, вампиры или сатанисты?», — прокомментировал юрист барнаульского бизнесмена Олег Корнейчук.

Тогда предприниматель написал жалобу в прокуратуру. Но привлечь владельца похоронной службы к ответственности «не представлялось возможным». Суд же решил, что принадлежащий Губину участок — это «земли сельхозназначения», на которые предприниматель вовсе не имеет прав.