04:16 19 апреля 2018 0

Постпред РФ заявил, что Британия перешла грань допустимого ФОТО: Wikimedia Commons, Совет Федерации

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что британские власти перешли все грани приличия и допустимого, обвинив российского лидера Владимира Путина в «вовлеченности в химическую военную программу», и посоветовал британским властям поблагодарить российского лидера за его сдержанность. С таким заявлением он выступил в среду, 18 апреля, на заседании Совета Безопасности.

«Великобритания взяла на себя смелость утверждать о нашем химическом заявлении безапелляционно, рассуждать о методах работы наших спецслужб. Но на этот раз наши британские коллеги пошли еще дальше: они напрямую обвинили президента Путина в вовлеченности в химическую военную программу», — приводит ТАСС слова дипломата, который также подчеркнул, что таким образом Британия перешла все границы.

В связи с этим Небензя посоветовал британскому правительству «сказать спасибо» Владимиру Путину за то, что он является очень «выдержанным» человеком, ведь высказав в его адрес обвинения, Лондон «перешел грань допустимого и каких-либо мыслимых приличий».

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Власти Великобритании выступили с утверждениями о том, что ядовитое вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, обвинили Москву в причастности к происшествию. Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения.