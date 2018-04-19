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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:16  19 апреля 2018 0

Небензя призвал Британию поблагодарить Путина за его сдержанность. «Вы перешли грань допустимого»

Постпред РФ заявил, что Британия перешла грань допустимогоФОТО: Wikimedia Commons, Совет Федерации
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что британские власти перешли все грани приличия и допустимого, обвинив российского лидера Владимира Путина в «вовлеченности в химическую военную программу», и посоветовал британским властям поблагодарить российского лидера за его сдержанность. С таким заявлением он выступил в среду, 18 апреля, на заседании Совета Безопасности.

«Великобритания взяла на себя смелость утверждать о нашем химическом заявлении безапелляционно, рассуждать о методах работы наших спецслужб. Но на этот раз наши британские коллеги пошли еще дальше: они напрямую обвинили президента Путина в вовлеченности в химическую военную программу», — приводит ТАСС слова дипломата, который также подчеркнул, что таким образом Британия перешла все границы.

В связи с этим Небензя посоветовал британскому правительству «сказать спасибо» Владимиру Путину за то, что он является очень «выдержанным» человеком, ведь высказав в его адрес обвинения, Лондон «перешел грань допустимого и каких-либо мыслимых приличий».

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Власти Великобритании выступили с утверждениями о том, что ядовитое вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, обвинили Москву в причастности к происшествию. Российская сторона, в свою очередь, категорически отрицает все обвинения.

Александр Черноскутов
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