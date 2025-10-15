Главный переговорщик США по Украине сделал заявление на фоне сообщений об уходе

Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф опроверг сообщения о своем уходе из администрации президента США Дональда Трампа. Он назвал недостоверной публикацию издания Middle East Eye об его планах покинуть пост.
«Этот материал — на 100% фейковые новости, его должны немедленно убрать», — написал Уиткофф в соцсети X, приложив скриншот материала Middle East Eye. Ранее издание сообщило, что американский политик планирует уволиться, чтобы заняться бизнесом.
Ранее британское издание со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Уиткофф якобы планирует покинуть пост спецпредставителя США после «изнурительного» графика работы на Ближнем Востоке, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. В СМИ также отмечалось, что возможный уход дипломата может повлиять на реализацию мирного плана администрации Трампа по Газе, включающего разоружение ХАМАС и восстановление инфраструктуры региона.
Стив Уиткофф был назначен спецпосланником США по Ближнему Востоку в 2024 году. Он также принимал участие в переговорах по прекращению огня в секторе Газа.
