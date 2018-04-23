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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:48  23 апреля 2018 2

Внуку Зюганова предложили защищать московских бизнесменов

Пресс-конференция КПРФ в Интерфакс с участием Геннадия Зюганова. Москва, палец вверх, зюганов геннадий
Лидер российских коммунистов не знает, как реагировать на успехи внукаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Мосгордумы, внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид может стать новым бизнес-омбудсменом столицы. По его словам, предложение он уже получил.

В Мосгордуме Леонид Зюганов руководит комиссией по науке и промышленности. В его ведении находятся «все проблемы малого и среднего бизнеса», пишут «Ведомости».

Внук лидера КПРФ подтвердил журналистам, что предложение занять пост омбудсмена ему действительно поступало. Но при этом, по его словам, пока нет «никаких серьезных договоренностей». Согласно действующему регламенту, уполномоченный по делам предпринимателей назначается мэром Москвы сроком на пять лет. Очередная ротация должна произойти в 2019 году. При этом для кандидатов действует возрастной ценз в 30 лет — Леонид Зюганов должен перешагнуть эту планку в июне 2018-го.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не смог прокомментировать журналистам возможное назначение своего внука. По его словам, он для этого слишком плохо разбирается в московской политике, сообщает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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