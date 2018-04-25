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25 апреля 2018
22:28  25 апреля 2018 0

Je suis maidan снимет на видео участников протестов на майские праздники. В полиции предупредили о недопустимости нарушений порядка

Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним
Никто не останется анонимомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция будет пресекать любые нарушения общественного порядка во время майских праздников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Активисты движения Je suis maidan, в свою очередь, предупредили желающих выйти на незаконные акции, что им не удастся остаться анонимными.

В Москве пройдет большое количество мероприятий и народных гуляний, посвященных празднику Весны и Труда. В сообщении столичной полиции говорится, что порядок в Москве будет обеспечен Росгвардией и народными дружинами. Ведомство напомнило, что на мероприятиях будет вестись фото- и видеофиксация всех участников несанкционированных акций. В дальнейшем эти записи помогут дать правовую оценку действиям митингующих. В случае установления нарушений совершившие их лица будут привлечены к ответственности.

Авторы проекта уверяют, что в кадр попадут все незаконно протестующие
Фото: Je Suis Maidan, скриншот

Сайт «Мы — это Майдан» (Je suis maidan), на котором появляются фотографии участников протестных акций со всей страны, опубликовал свое предупреждение для всех, кто попытается выйти на несогласованные митинги. «Планируете участие в акциях протеста 5 мая? Собираетесь выходить на улицы по призыву оппозиционных агитаторов? Помните: там вас снова будем ждать мы — Анонимные Враги Анонимности! <…> Мы найдем вас в соцсетях и сообщим всему миру о том, что вы участвовали в несанкционированном митинге. Будьте уверены — ваши друзья, родственники, коллеги УЗНАЮТ о том, что вы не хотели бы им рассказывать», — сообщается на сайте движения.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Je suis maidan получил новую технологию для вычисления митингующих, которая позволяет запечатлеть лица участников акции с любого расстояния.

Семен Гринберг
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