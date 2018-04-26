Профсоюзы выведут на первомайские демонстрации 2,7 млн человек

Московские власти согласовали семь публичных мероприятий в Москве на 1 Мая. В них смогут принять участие до 130 тысяч человек. Из них 120 тысяч пройдут в профсоюзном шествии на Красной площади, а в целом по стране профсоюзы выведут на улицы 2,7 миллиона человек.
Среди одобренных и самых массовых мероприятий в российской столице — профсоюзное шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся. «На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации на 120 тыс. человек», — сообщил «Интерфаксу» глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в свою очередь отметил, что общая численность участников акций в целом по стране составит более 2,7 миллиона человек.
Ранее московская полиция предупредила, что всех нарушителей общественного порядка во время майских праздников будут снимать на видео и фотографировать. В ГУ МВД по Москве предупредили, что участие в несогласованных акциях недопустимо.