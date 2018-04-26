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26 апреля 2018
15:40  26 апреля 2018 2

Профсоюзы выведут на первомайские демонстрации 2,7 млн человек

Первомай в Москве. Москва, плакаты, красная площадь, демонстрация, первое мая
В Москве 120 тысяч пройдут по Красной площадиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские власти согласовали семь публичных мероприятий в Москве на 1 Мая. В них смогут принять участие до 130 тысяч человек. Из них 120 тысяч пройдут в профсоюзном шествии на Красной площади, а в целом по стране профсоюзы выведут на улицы 2,7 миллиона человек.

Среди одобренных и самых массовых мероприятий в российской столице — профсоюзное шествие в честь Дня международной солидарности трудящихся. «На сегодняшний день у нас есть разрешение на проведение демонстрации на 120 тыс. человек», — сообщил «Интерфаксу» глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в свою очередь отметил, что общая численность участников акций в целом по стране составит более 2,7 миллиона человек.

Ранее московская полиция предупредила, что всех нарушителей общественного порядка во время майских праздников будут снимать на видео и фотографировать. В ГУ МВД по Москве предупредили, что участие в несогласованных акциях недопустимо.

Семен Гринберг
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