Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе в Башкирии

МЧС спасают людей после взрыва на заводе в Стерлитамаке
МЧС спасают людей после взрыва на заводе в Стерлитамаке Фото:

Одного человека достали из-под завалов после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, ему оказывают помощь. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

«Пострадавшего достали из-под завалов после взрыва на заводе „Авангард“ в Стерлитамаке. Ему оказывают помощь», — говорится в заявлении Минздрава. информацию передает ТАСС. Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на заводе.

Ранее на заводе «Авангард» произошел взрыв. О хлопках рассказали жители города. Администрация города подтвердила информацию о произошедшем. Сотрудников предприятии «Авангард» в Стерлитамаке срочно эвакуировали после взрыва на заводе, заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

