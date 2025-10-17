Глава Башкортостана рассказал об эвакуации сотрудников предприятия «Авангард»

Здание «Авангарда» получило серьезные повреждения
Здание «Авангарда» получило серьезные повреждения

Сотрудников предприятии «Авангард» в Стерлитамаке срочно эвакуировали после взрыва на заводе. Об этом заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"На предприятии «Авангард» в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения. Сотрудники завода эвакуированы", — написал он в telegram-канале. В результате происшествия есть пострадавшие.

Ранее в местных пабликах начала расходится информация о взрывах в Стерлитамаке. Администрация города сообщила, что в одном из цехов "Авангарда" произошел взрыв. URA.RU завело онлайн-трансляцию, в которой публикует все оперативные новости о ЧП.

