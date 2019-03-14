13 марта 2019

Глава МИД Австрии сообщила о закрытой встрече с Путиным

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 07:35
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Путин , путин владимир
Путин и глава МИД Австрии за закрытыми дверями общались полтора часаФото: официальный сайт президента РФ

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о том, что в Москве у нее прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кнайсль и Путин общались за закрытыми дверями полтора часа.

«В Москве прошла закрытая встреча главы МИД Австрии и Путина», — сообщает телеканал «Звезда». «Действительно, встреча прошла хорошо», — заявила журналистам сама Кнайсль. Пресс-служба Кремля пока данную информацию никак не комментирует.

Напомним, в августе 2018 года в СМИ широко обсуждался визит президента РФ Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль. Церемония состоялась в федеральной земле Штирия. Российский лидер станцевал с главой МИД Австрии и вручил подарки молодоженам.

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