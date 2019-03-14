Кинологи назвали самую кусачую породу собак

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 12:36
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Снегопад. Уборка города. Челябинск., собака, зима, прогулка с собакой, такса
Чаще всего на людей нападают таксыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кинологи рассказали о том, какие породы собак являются самыми кусачими. Список возглавила такса.

«Все собаки в разной степени представляют опасность, но в течение 15-17 лет самой кусачей собакой является такса», — приводит VSE42.Ru слова главы Национальной кинологической ассоциации Электрона Дементьева. Специалист отметил, что именно от такс, согласно статистике, последние полтора десятка лет страдают жители Санкт-Петербурга.

Кинолог также отметил, что обезопасить граждан от опасных животных могли бы изменения в законодательстве. В частности, акты о питомниках, специализированных школах по дрессировке и регулирование вопроса, кто имеет право заниматься разведением собак,.

Ранее Министерство внутренних дел РФ назвало самых опасные породы собак. В перечень потенциально опасных вошли шарпеи, овчарки и доберманы, уточняет «Национальная служба новостей».

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