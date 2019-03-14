Кинологи назвали самую кусачую породу собак

Кинологи рассказали о том, какие породы собак являются самыми кусачими. Список возглавила такса.
«Все собаки в разной степени представляют опасность, но в течение 15-17 лет самой кусачей собакой является такса», — приводит VSE42.Ru слова главы Национальной кинологической ассоциации Электрона Дементьева. Специалист отметил, что именно от такс, согласно статистике, последние полтора десятка лет страдают жители Санкт-Петербурга.
Кинолог также отметил, что обезопасить граждан от опасных животных могли бы изменения в законодательстве. В частности, акты о питомниках, специализированных школах по дрессировке и регулирование вопроса, кто имеет право заниматься разведением собак,.
Ранее Министерство внутренних дел РФ назвало самых опасные породы собак. В перечень потенциально опасных вошли шарпеи, овчарки и доберманы, уточняет «Национальная служба новостей».