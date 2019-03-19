Акционеры совхоза имени Ленина попытаются отбить у Грудинина свои деньги

Десятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу акционеров совхоза имени Ленина. Работники экс-кандидата в президенты России, директора Общества Павла Грудинина еще раз попытаются отбить у коммуниста-миллионера свои деньги.
Акционеры совхоза имени Ленина не согласились с решением Арбитражного суда Московской области, который решил отказать им во взыскании с олигарха Грудинина 2,1 млрд рублей.Они подали жалобу в Десятый арбитражный апелляционный суд, сообщает РАПСИ. Уточняется, что жалобу рассмотрят 18 апреля.
Ранее акционеры совхоза имени Ленина подали на Грудинина в суд из-за заведомо невыгодной для предприятия сделки с ООО «ТТ Девелопмент» по отчуждению земли, которая по рыночной стоимости оценена в один миллиард рублей. Затем работники Грудинина увеличили свои исковые требования до 2,1 млрд рублей, пересчитав «упущенную прибыль». Однако Арбитражный суд отказал акционерам во взыскании такой суммы с олигарха из КПРФ.
Сам Грудинин тем временем продолжает скандальный бракоразводный процесс со своей женой Ириной. Именно в рамках этого процесса в правовом поле появились документы о ранее неизвестном офшоре Грудинина, из-за которого его лишили депутатского мандата.