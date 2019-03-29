Роскомнадзор предложил трем операторам из «большой четверки» протестировать новую систему фильтрации трафика, которая создается под закон о суверенном Рунете. Тест, в том числе, должен показать возможности блокировки Telegram, а также снижения скорости доступа к иностранным ресурсам.
Предложение от Роскомнадзора получили компании МТС, «МегаФон» и «Вымпелком». Об этом рБК рассказали сразу несколько источников, Речь идет о тестировании системы глубокой фильтрации трафика Deep Packet Inspection, которую разработала принадлежащая на 15% «Ростелекому» компания RDP.RU.
В рамках тестирования операторам предстоит проверить возможность нового механизма фильтрации контента из реестра запрещенных ресурсов Роскомнадзора. В первую очередь, как сообщается, речь идет о мессенджере Telegram. Его ведомство пытается заблокировать с апреля 2018 года. Еще одна задача — проверить возможность приоритизации трафика и снижения скорости доступа к отдельным сервисам. В этом случае, по словам собеседников агентства, речь идет об иностранных компаниях вроде Facebook или Google (владеет YouTube). Если они откажутся выделить деньги на хранение контента пользователей на российских серверах в рамках «закона Яровой», операторы могли бы снижать скорость доступа к этим ресурсам.
Закон о суверенном Рунете, как напоминает RT, был принят в первом чтении Госдумой еще 12 февраля. По словам авторов инициативы, она обеспечит устойчивую работу российского сегмента интернета в случае, если РФ отключат от всемирной сети.