Названа дата прощания с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой пройдет 24 июля. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Прощание с Ириной Подносовой состоится 24 июля», — говорится на официальном сайте Верховного сула. Там добавили, что церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.
В Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова. Информацию о ее кончине подтвердили лица из ближайшего окружения. Известно, что в последние годы она серьезно болела. Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года.
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