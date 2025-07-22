Названа дата прощания с председателем Верховного суда РФ Подносовой

Прощание с Подносовой пройдет 24 июля
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Прощание с Ириной Подносовой состоится 24 июля
Прощание с Ириной Подносовой состоится 24 июля Фото:

Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой пройдет 24 июля. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Прощание с Ириной Подносовой состоится 24 июля», — говорится на официальном сайте Верховного сула. Там добавили, что церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.

В Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова. Информацию о ее кончине подтвердили лица из ближайшего окружения. Известно, что в последние годы она серьезно болела. Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года. 

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Прощание с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой пройдет 24 июля. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Прощание с Ириной Подносовой состоится 24 июля», — говорится на официальном сайте Верховного сула. Там добавили, что церемония пройдет с 12:00 до 14:00 в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве. В Москве на 72-м году жизни ушла из жизни Ирина Подносова. Информацию о ее кончине подтвердили лица из ближайшего окружения. Известно, что в последние годы она серьезно болела. Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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