Саакашвили решил не возращаться на Украину

Политик передумал приезжать в страну 1 апреля Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля. Политик признался, что не вернется в страну, пока на посту президента остается Петр Порошенко.

«Я сразу сказал, что прилечу на Украину 1 апреля, если президент Украины Петр Порошенко не пройдет во второй тур. Пока я этого не вижу», — приводит «Царьград» слова Саакашвили. Политик заявил, что он «в любом случае» приедет на Украину, но только после завершения президентских выборов. Исключением станет выход Юлии Тимошенко во второй тур — если это произойдет, Саакашвили будет рад прилететь в страну как можно скорее.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины, действующий президент Петр Порошенко и его главный конкурент Владимир Зеленский гарантировано проходят во второй тур выборов главы государства. По мнению сторонников Юлии Тимошенко, именно она, а не Порошенко, должна бороться с Зеленским за кресло президента во втором туре.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что планирует вернуться на Украину 1 апреля, напоминает RT. Он заявил, что у него не возникнет проблем с пересечением границы, потому что «ни один пограничник не захочет выполнять приказ» Петра Порошенко не пускать его в страну.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2008 по 2013 годы. После этого в 2015 году он переехал на Украину, где до ноября 2016 года был главой Одесской области и советником президента страны Петра Порошенко. В конце 2016 года Саакашвили возглавил протесты против действующего главы государства и требовал его отставки, после чего Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства.