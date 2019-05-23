Почти половина россиян желает равноправия для геев. В ЛГБТ-сообществе объяснили, почему не рады

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 14:16
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5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, геи, лесбиянки, лгбт активисты, радужные, борцы за права гомосексуалов, шестицветный флаг
47% россиян желают равных прав для геевФото: Владимир Андреев © URA.RU

За равные права для сексуальных меньшинств выступили 47% россиян. Однако социологи «Левада-центра» задавали некорректные вопросы, считает основатель Московского гей-прайда, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.

«Опрашиваемые люди не понимают, что вкладывается в понятие равных прав. Если вы спросите их отдельно: „А поддерживаете вы легализацию однополых браков?“, а это тоже равенство прав, то вам в ответ будет категорическое „нет“. И так можно пройтись по целому ряду вопросов, вытекающих из этого исследования», — пояснил Алексеев «Национальной службе новостей».

Согласно результатам исследования, о непринятии представителей ЛГБТ заявили еще 43% респондентов, отмечает телеканал 360. Остальные 10% не смогли определиться с позицией. Наиболее терпимыми по отношению к гомосексуалистам стали молодые люди до 25 лет с высшим образованием, проживающие в крупных городах.

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