За равные права для сексуальных меньшинств выступили 47% россиян. Однако социологи «Левада-центра» задавали некорректные вопросы, считает основатель Московского гей-прайда, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев.
«Опрашиваемые люди не понимают, что вкладывается в понятие равных прав. Если вы спросите их отдельно: „А поддерживаете вы легализацию однополых браков?“, а это тоже равенство прав, то вам в ответ будет категорическое „нет“. И так можно пройтись по целому ряду вопросов, вытекающих из этого исследования», — пояснил Алексеев «Национальной службе новостей».
Согласно результатам исследования, о непринятии представителей ЛГБТ заявили еще 43% респондентов, отмечает телеканал 360. Остальные 10% не смогли определиться с позицией. Наиболее терпимыми по отношению к гомосексуалистам стали молодые люди до 25 лет с высшим образованием, проживающие в крупных городах.