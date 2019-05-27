Правоохранительные органы задержали самолет «Аэрофлота» в Париже. Причиной стало анонимное сообщение, поступившее в аэропорт Шарль де Голль, сообщает РБК со ссылкой на представителя авиакомпании.
«В аэропорт Шарль де Голль поступило анонимное сообщение, в связи с чем правоохранительные органы Франции совместно с представителями „Аэрофлота“ проводят комплекс мер, направленных на проверку поступившей информации», — заявили в «Аэрофлоте».
По словам мужа одной из пассажирок, самолет был окружен полицейскими, которые некоторое время не выпускали пассажиров. «У меня жена сейчас сидит в самолете. Они в шоке, их окружили спецтранспортом, не выпускают. Рейс „Аэрофлота“. Уже 30 минут сидят в самолете», — рассказал собеседник агентства. Источник издания в авиакомпании отметил, что через досмотр проходят пассажиры всех самолетов, которые приземляются в Париже.
Как писало «URA.RU» ранее, пассажир рейса «Аэрофлота» Сургут — Москва потребовал от экипажа посадить лайнер в Афганистане. В итоге борт приземлился в Ханты-Мансийске, где силовики задержали злоумышленника.