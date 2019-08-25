Уволен сотрудник Росгвардии, который вместо помощи пострадавшему ушел за шаурмой. ВИДЕО

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, росгвардия
Сотрудники Росгвардии решили в обед не реагировать на просьбы гражданФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ульяновске после проверки уволили росгвардейца, который вместо того, чтобы помочь жертве нападения, пошел обедать. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

«Сотрудники вневедомственной охраны допустили бездействие, один из них уволен со службы», — передает ТАСС решение ведомства. Также к дисциплинарной ответственности привлекли непосредственных руководителей сотрудников.

25 августа в интернете появилось видео, на котором женщина попросила двух сотрудников Росгвардии помочь таксисту, на которого напал неизвестный. Сотрудники Росгвардии в ответ на просьбы о помощи заявили, что у них обеденный перерыв. После чего один из них пошел покупать себе шаурму.

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