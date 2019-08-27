Экономист объяснил, почему доходы россиян не будут расти еще год

По мнению экономиста, ждать роста доходов в следующем году россиянам не стоит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реальные располагаемые доходы россиян в следующем году не будут демонстрировать тот рост, о котором говорят в Минэкономразвития, из-за застоя в экономике. С таким прогнозом в разговоре с «URA.RU» выступил экономист Игорь Николаев.

Накануне в Минэкономразвития изменили прогноз по росту доходов россиян в этом году. В ведомстве ожидают, что к концу года рост доходов составит не 1%, как прогнозировалось ранее, а 0,1%. Кроме того, в правительстве заявили, что в следующем году доходы россиян увеличатся на 1,5%, напоминает «Национальная служба новостей».

«Фундамент роста доходов — это состояние экономики. Цены на нефть, скорее всего, будут снижаться, структурные реформы далеки от завершения, и вопрос, проводятся ли они вообще. Вся надежда на нацпроекты? Но что-то они себя пока не оправдывают — инвестиции в основной капитал не растут», — отметил экономист.

По его словам Николаева, в следующем году доходы населения «в лучшем случае будут стагнировать». «Экономического роста в условиях неопределенности, нерешенности структурных проблем, санкций и антисанкций не будет. Хотим, чтобы росли доходы — надо улучшать экономику, к примеру, не повышать налоговую нагрузку, а снижать ее», — заключил эксперт.