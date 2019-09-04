03 сентября 2019

В воронежском аэропорту экстренно сел самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, во время набора высоты у самолета не убрались задние шассиФото: Владимир Жабриков

Самолет, выполнявший рейс Воронеж—Санкт-Петербург, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку в аэропорту Воронежа. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.

«Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета», — пишет «Интефракс» со ссылкой на информированный источник. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад.

Версию с неубранной стойкой шасси РИА «Новости» подтвердил собеседник в экстренных службах. Согласно онлайн-табло аэропорта в Воронеже, речь может идти о самолете авиакомпании «Руслайн», который вылетел в Санкт-Петербург в 07:15 по московскому времени.

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