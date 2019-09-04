В воронежском аэропорту экстренно сел самолет

По предварительным данным, во время набора высоты у самолета не убрались задние шасси
Самолет, выполнявший рейс Воронеж—Санкт-Петербург, через несколько минут после взлета совершил аварийную посадку в аэропорту Воронежа. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал.
«Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета», — пишет «Интефракс» со ссылкой на информированный источник. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад.
Версию с неубранной стойкой шасси РИА «Новости» подтвердил собеседник в экстренных службах. Согласно онлайн-табло аэропорта в Воронеже, речь может идти о самолете авиакомпании «Руслайн», который вылетел в Санкт-Петербург в 07:15 по московскому времени.