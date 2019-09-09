Дмитрий Нагиев остался доволен походом за грибами, несмотря «улов»
Телеведущий Дмитрий Нагиев в один из своих выходных сходил в лес за грибами, однако ему удалось найти лишь несколько лисичек. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
«А сейчас, как я это называю — темная минутка. Сходил за грибами. На жарку не хватит, а на раскурку норм», — написал Нагиев. Шоумен отметил, что устал от вылазки, но остался доволен. По его словам, он продолжает лечиться «по старой схеме».
Где именно телеведущий занимался поиском грибов, он не рассказал, передает сайт «Подмосковье сегодня». Пользователи соцсети начали активно приглашать Нагиева в свои регионы, где, по их словам, грибов много.