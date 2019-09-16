Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Анастасия Заворотнюк тратит тысячи евро, чтоб побороть рак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в одном из самых современных медицинских центров Москвы. Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро», — заявил собеседник издания «Комсомольская правда».

Только первый взнос при госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями начинается с восьми тысяч евро, передает « Царьград» . Клиника, где лечится Заворотнюк, круглосуточная, там принимают пациентов с любой стадией заболевания. Больница использует европейские и американские методики лечения и оказывает качественную медицинскую помощь, уточняет агентство Nation News.