Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в одном из самых современных медицинских центров Москвы. Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.
«Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро», — заявил собеседник издания «Комсомольская правда».
Только первый взнос при госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями начинается с восьми тысяч евро, передает «
Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Однако родственники звезды от каких-либо комментариев воздерживаются, сообщает «