15 сентября 2019

Источник озвучил стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия №1 - Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк тратит тысячи евро, чтоб побороть ракФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в одном из самых современных медицинских центров Москвы. Стоимость лечения может достигать 20 тысяч евро. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«Если актрису положили на прошлой неделе, речь идет о сумме от 20 000 евро», — заявил собеседник издания «Комсомольская правда».

Только первый взнос при госпитализации пациентов с онкологическими заболеваниями начинается с восьми тысяч евро, передает «Царьград». Клиника, где лечится Заворотнюк, круглосуточная, там принимают пациентов с любой стадией заболевания. Больница использует европейские и американские методики лечения и оказывает качественную медицинскую помощь, уточняет агентство Nation News.

Ранее музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Однако родственники звезды от каких-либо комментариев воздерживаются, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...