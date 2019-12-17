Тимошенко предрекла Украине африканский голод

Юлия Тимошенко выступила с крайне печальным предсказанием по поводу судьбы своей страны Фото: CC BY-2.0, European People’s Party, Flickr

Украину может ждать голод в том случае, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. С таким заявлением выступила экс-кандидат на пост президента Украины, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Наши земли окажутся в руках транснациональных корпораций. Нет значения — будут они украинского происхождения, эти большие монополии, или они будут глобального происхождения», — отметила политик в интервью телеканалу «112». В качестве примера Тимошенко привела ситуацию на Мадагаскаре. Там, по ее словам, сельхозземли продали транснациональным корпорациям, в результате в стране начался голод. Она полагает, что подобное развитие событий может ждать и Украину.

Ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о том, что власти страны планируют конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут покупать граждане России. «Там, где санкции, где есть агрессор — это, конечно, конфискация», — говорил высокопоставленный чиновник.

В 2020 году на Украине произойдет масштабная аграрная реформа, в результате которой граждане получат право покупать земли сельскохозяйственного назначения. До сих пор возможна была только аренда участков, находившихся в собственности государства, напоминает портал «Дни.ру».