31 декабря 2019

Жириновский высказался за рождение генномодифицированных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Государственной Думе РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Жириновский считает технологию прорывом, а не преступлениемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение китайского суда, который дал три года ученому-генетику Хэ Цзянькую за модификацию человеческого генома эмбрионов. Российский политик считает такое решение несправедливым.

По мнению Жириновского, китайский специалист должен быть освобожден, поскольку его деятельность является научным прорывом, а не преступлением. «Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — передает слова Жириновского РИА «Новости».

Глава партии также отметил, что необходимо снять все ограничения, касающиеся исследований клонирования и модификации генов. Жириновский уверен, что за этой технологией — будущее.

Хэ Цзянькуй внес изменения в эмбрионы в попытке привить родившимся детям способность противостоять ВИЧ. Работу генетика раскритиковали коллеги и власти Китая, а заместитель министра науки и технологии страны поручил остановить работу ученого.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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