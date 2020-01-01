Жириновский высказался за рождение генномодифицированных детей

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение китайского суда, который дал три года ученому-генетику Хэ Цзянькую за модификацию человеческого генома эмбрионов. Российский политик считает такое решение несправедливым.
По мнению Жириновского, китайский специалист должен быть освобожден, поскольку его деятельность является научным прорывом, а не преступлением. «Необходимо выпустить из тюрьмы китайского ученого Цзянькуя, который первым провел процедуру по изменению генов у эмбриона человека, благодаря чему от родителей с ВИЧ родились три здоровых ребенка», — передает слова Жириновского РИА «Новости».
Глава партии также отметил, что необходимо снять все ограничения, касающиеся исследований клонирования и модификации генов. Жириновский уверен, что за этой технологией — будущее.
Хэ Цзянькуй внес изменения в эмбрионы в попытке привить родившимся детям способность противостоять ВИЧ. Работу генетика раскритиковали коллеги и власти Китая, а заместитель министра науки и технологии страны поручил остановить работу ученого.