Роли хулиганов, карьера в Голливуде и страшная смерть: как жил Савелий Крамаров

Савелий Крамаров — популярный советский актер с необычной внешностью, бесконечным обаянием и неповторимым чувством юмора. Он сыграл Петю Тимохина в «Большой перемене», Илюху-фантазера в «Неуловимых мстителях», воришку Косого в «Джентльменах удачи». Все свои роли он играл так, что реплики его героев расходились на цитаты мгновенно. 13 октября актеру мог исполниться 91 год. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Савелия Крамарова
Савелий Крамаров родился 13 октября 1934 года в Москве в еврейской семье. Отец работал адвокатом, мама занималась домашним хозяйством. Трудные для семьи времена начались после ареста отца. Его освободили только в конце 1950-х, потом снова осудили и выслали в Красноярский край. Там он умер. Мать тоже вскоре ушла из жизни после борьбы с онкологией. В 16 лет Крамаров остался полным сиротой, и его воспитанием занялся родной дядя.
В школе Савелий учился без особого желания и только в кинотеатры ходил с удовольствием. Позже он поступил в Лесотехнический институт. Параллельно с учебой посещал театральную студию «Первый шаг» при Центральном доме работников искусств и рассылал свои фото по всем киностудиям страны. И вдруг получил предложение сняться в кино.
Карьера Савелия Крамарова
Роли хулиганов
Актерская карьера Савелия Крамарова началась с киноленты «Ребята с нашего двора», где он появился в образе Васьки Ржавого. Похожую роль — хулигана Пименова — он сыграл в фильме «Друг мой, Колька!». Позже эту кинокартину он назовет одной из самых любимых. Амплуа хулигана к нему прилипнет надолго. Савелий сыграет великовозрастного Ваську Коноплянистого в «Прощайте, голуби» и Косого — в «Джентльменах удачи».
"Как ни парадоксально, я с детства не был знаком ни с одним хулиганом. Если когда-нибудь подозрительный тип появлялся на одной стороне улицы, я всегда переходил на другую. Но, попадая на съемочные площадки, я становился рабом своей фактуры", — цитирует Савелия Крамарова "Советский экран", 1966.
Народная популярность, признание и успех пришли к артисту после «Неуловимых мстителей», где он также сыграл отрицательного персонажа. А фраза его героя «А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И — тишина!» — мгновенно стала крылатой.
«Чуть что — сразу Косой»
От многих своих коллег Крамаров отличался искренностью, забавными образами и запоминающейся внешностью. Сам он никогда не считал себя красивым и долго стеснялся косоглазия. Позже он даже устранит его с помощью операции, но изначально, благодаря броской внешности, обычные сцены в кино вызывали у зрителя симпатию и улыбку. Более того, он мог произнести короткую фразу так, что она сразу уходила в народ.
Так произошло и в фильме «Джентльмены удачи». «Кто ж его посадит? Он же памятник!», «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!», «Чуть что — сразу Косой…» — эти фразы используют в речи до сих пор.
На съемках фильма тоже было не мало казусов, связанных с внешностью Крамарова. Одна из наиболее запоминающихся сцен фильма «Джентльмены удачи» — эпизод, в котором персонаж Олега Видова, старший лейтенант милиции, сопровождает героев Савелия Крамарова и Евгения Леонова в поисках «памятника мужику в пиджаке».
Съемочный процесс этой сцены едва не оказался под угрозой срыва по вине Крамарова. Благодаря своей выразительной мимике, он постоянно смешил Видова: когда тот оборачивался к нему, не мог сдержать смех и продолжить работу.
«Не могу я на Крамарова смотреть! Давайте я буду смотреть вперед и разговаривать!» — говорил артист. Просьба Видова оказалась судьбоносной для этой сцены, сделав ее незабываемой.
Популярность, фильмы и звание
После фильма «Джентльмены удачи» предложения сниматься просто посыпались. Крамаров появился в таких фильмах, как «Сказка о потерянном времени», «Город мастеров», «Трембита», «Тайна железной двери», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию».
В какой-то момент актер стал отказываться от предложений, которые считал недостойными. Так он упустил роль Петрухи в «Белом солнце пустыни», о чем жалел всю жизнь. В одном из интервью Савелий Крамаров признавался, что «не разглядел талантливого режиссера и перспективный сценарий». В 1974 году Крамарову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Эмиграция в США
К 1979 году Крамаров остался совсем без работы. Режиссеры перестали предлагать роли и он решил уехать из СССР в Израиль. К тому времени туда эмигрировал дядя Савелия, растивший его в детстве. Однако Крамарова не выпускали из страны. Тогда артист вместе с режиссером Александром Левенбуком написал открытое письмо Рональду Рейгану, президенту США и бывшему киноактеру.
«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», — говорилось в письме.
Текст зачитывали в эфире американской радиостанции, и после этого Крамарова все-таки выпустили из страны. 31 октября 1981 года артист отправился в Вену, а затем и в США. Позже в интервью артист рассказывал, что морально адаптироваться к новой жизни было не просто, при этом финансово в то время он был обеспечен.
"Я большую часть жизни прожил в России и обрывать сразу было не так легко морально. Но материально я был устроен, потому что я сразу получил большой контракт в фильме «Москва на Гудзоне». Картина прошла очень успешно", — рассказывал актер в документальном фильме «Антология юмора. Савелий Краморов. Возвращенец».
В Голливуде Савелия Крамарова, прежде всего, приглашали на второстепенные роли комичных персонажей русского происхождения. За 10 лет, прожитых в США, актер появился в эпизодах десяти голливудских фильмов и сотрудничал с такими звездами, как Робин Уильямс, Арнольд Шварценеггер и Хелен Миррен.
«Они очень дружелюбные, очень милые, очень приятные. Я получил большое удовольствие от работы Робином Уильямсом. Это была моя первая картина. Он играл русского, а я не очень хорошо говорил на английском. И мы друг другу помогали», — рассказывал актер.
Среди наиболее известных кинокартин с его участием — «Красная жара» режиссера Уолтера Хилла, «Танго и Кэш» Андрея Кончаловского и «Космическая одиссея 2010» Питера Хайамса.
Приезды в Россию и последние съемки
Савелий Крамаров дважды приезжал в Москву после эмиграции: впервые — в 1992 году в статусе почетного гостя фестиваля «Кинотавр», а затем вновь в 1994-м. В том же году он снялся в документальном фильме «Антология юмора. Савелий Крамаров. Возвращенец». В беседе с журналистом актер признался, что не обижается на то, что после отъезда в США были запрещены фильмы с его участием. Более того, уже в 90-х он увидел, что его до сих пор помнят и любят в России.
«Нет, а на что обижаться? Я все это понимал, почему и отчего. Потом все изменилось, и уже другое время. Публика просто потрясающая. Удивлен, что не только не забыли, но моя слава будто возросла. Все знают, что я уехал, все спрашивают, как я там живу. Соскучились, наверное», — говорил Крамаров.
На кинофестивалях актера встречали бурными аплодисментами, желающие сделать совместное фото выстраивались в очередь. Впоследствии Крамаров принял участие в съемках нескольких отечественных кинолент, в числе которых — «Настя» Георгия Данелии, а также «Русский бизнес», снятый Михаилом Кокшеновым и Марком Айзенбергом.
Личная жизнь Крамарова
Савелий Крамаров был женат трижды. Первый раз он оформил отношения в возрасте 20 лет. Его избранницей стала Людмила, студентка ГИТИСа. Их знакомство произошло в театральной студии «Первый шаг», где Крамаров работал. Молодые люди прожили вместе чуть более года, после чего их брак распался.
Далее Савелий Крамаров завязал отношения с архитектором Марией Шатинской. Хотя их союз не был официально зарегистрирован, пара прожила вместе тринадцать лет. Их первенец умер в младенчестве, и после этой трагедии отношения ухудшились. В итоге они расстались.
Второй официальной супругой актера стала Фаина Зборовская. В этом браке на свет появилась единственная дочь Крамарова, которую он назвал Бенедиктой в честь своей матери. Однако спустя пять лет они развелись. Последней избранницей артиста стала Наталья Сирадзе, которая была младше него на 21 год.
"Впервые с Савелием я встретилась в доме друзей. Потом прошло 8 месяцев и он вдруг попросил их позвонить мне и спросить - можно ли нам с ним увидеться вновь. А предложение мне сделал позже, причем в шуточной форме, по телефону, после чего подарил кольцо и с веселым выражением лица надел мне его на палец. Я решила, что он шутит", — рассказывала Наталья "Комсомольской правде".
Их брак продлился около шести месяцев, так как у Крамарова обнаружили серьезное заболевание. Наталья признавалась, что когда Савелий заболел, у нее не было мысли уйти. Она рассказывала, что благодарна судьбе за встречу с этим человеком, так как он стал ее жизнью.
Смертельная болезнь и памятник в Сан-Франциско
В возрасте 60-ти лет у Крамарова диагностировали злокачественную опухоль кишечника. Это стало большим ударом для артиста. После смерти матери боязнь заболеть раком была его страшной фобией. Он мечтал дожить до 120 лет и всегда вел здоровый образ жизни. Актер правильно питался, фанатично придерживался диет, занимался спортом и йогой, медитировал. Опухоль удалили, но после операции и химиотерапии последовали осложнения, которые привели к инсульту.
Савелий Крамаров ушел из жизни 6 июня 1995 года в одной из клиник Сан-Франциско. На момент смерти актера его дочери исполнилось лишь семь лет. По словам Сирадзе, дочь была до конца рядом с отцом.
"Я знала, сколько для него значит Бася. И я, и наши друзья, все мы звонили Фаине с просьбой привезти Басеньку в больницу. Они успели приехать, и Бася пела папе песенки, обнимала его. К тому времени Савелий уже ничего не видел, не мог говорить, но он слышал дочку и улыбался", — цитирует Наталью "Комсомольская правда".
Савелия Крамарова похоронили на еврейском кладбище Сан-Франциско. Там установлен памятник — гримерный столик с масками несыгранных Крамаровым ролей и книгой с названиями его фильмов.
Некоторые фильмы, в которых снялся Савелий Крамаров
- «Город мастеров» (1965) — Клик-Кляк (озвучивает Георгий Штиль);
- «Дорога к морю» (1965) — начальник мореходки;
- «На завтрашней улице» (1965) — Матвейчук;
- «Тридцать три» (1965) — Родион Хомутов, поэт-графоман;
- «Неуловимые мстители» (1966) — Илюха Верехов (Косой), «бурнаш»;
- «Черт с портфелем» (1966) — Петя Лихов;
- «Звезды и солдаты» (1967) — Савва, белоказак;
- «Улыбка соседу» (1968) — артист;
- «Золотые часы» (1968) — Ткаченко, милиционер;
- «Похищение» (1969) — Паша Ветченко.
- «Джентльмены удачи» (1971) — Федор Петрович Ермаков (Косой);
- «12 стульев» (1971) — одноглазый председатель шахматной секции в Васюках;
- «Большая перемена» (1972) — Петр Тимохин;
- «Золотые рога» (1972) — Сундук, злой разбойник;
- «Эта веселая планета» (1973) — изобретатель Прохор («Вечный двигатель»);
- «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) — Феофан, дьяк Посольского Приказа.
- «Москва на Гудзоне» (1984) — Борис, человек из КГБ;
- «Космическая одиссея 2010» (1984) — доктор Владимир Руденко, советский космонавт;
- «Вооружен и опасен» (1986) — Олаф, работник охранной фирмы;
- «Красная жара» (1988) — Григорий Мазурский, связной;
- «Танго и Кэш» (1989) — владелец машины;
- «Любовная история» (1994) — русский матрос-телефонист.
