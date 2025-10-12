В центре Тбилиси началось протестное шествие

Протестующие призывают к евроинтеграции
Протестующие призывают к евроинтеграции

В центре Тбилиси 12 октября началось протестное шествие оппозиции. Около двух тысяч человек вышли на проспект Руставели в грузинской столице, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Манифестанты несут флаги Грузии, Евросоюза, также мелькают флаги США и Украины», — передает корреспондент. Акция стартовала в парке Вере рядом с местной филармонией в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Массовые протесты в Тбилиси продолжаются с конца ноября 2024 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Основные требования митингующих — отставка правительства и сближение с ЕС. Ранее власти заявляли о вмешательстве иностранных структур и подчеркивали готовность пресекать попытки дестабилизации в рамках закона. 4 октября произошли столкновения грузинских силовиков с протестующими, в ходе которых был применен слезоточивый газ. Оппозиционеры призывали брать дворец президента Грузии штурмом, за что позднее были арестованы.

