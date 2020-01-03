02 января 2020

В США восхитились российской морской пехотой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи
Морская пехота России вошла в топ-5 лучших в миреФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская морская пехота вошла в пятерку лучших по версии американского журнала The National Interest. Помимо России журналисты отметили армии США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

На первом месте оказался американский Корпус морской пехоты. По информации журналистов, американцы выделились своей численностью — порядка 186 тысяч человек и еще 38 тысяч бойцов в резерве. Затем идет российская морская пехота. Как пишет автор материала, она отличается подготовкой и боеспособной силой.

Замыкает тройку Королевская пехота Великобритании. Несмотря на численность в семь тысяч человек, подданые королевы находятся в состоянии боевой готовности. Затем в рейтинге значатся морпехи Южной Кореи — около 29 тысяч человек, обученных специалистами из США. Из-за этого функции южнокорейской армии дублируют американских коллег. На пятом месте Китай, где численность бойцов составляет порядка 30 тысяч человек. Основная задача морпехов — защищать границы страны. Журналисты также подчеркивают отсутствие боевого опыта Китая.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...