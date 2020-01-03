В США восхитились российской морской пехотой

Российская морская пехота вошла в пятерку лучших по версии американского журнала The National Interest. Помимо России журналисты отметили армии США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
На первом месте оказался американский Корпус морской пехоты. По информации журналистов, американцы выделились своей численностью — порядка 186 тысяч человек и еще 38 тысяч бойцов в резерве. Затем идет российская морская пехота. Как пишет автор материала, она отличается подготовкой и боеспособной силой.
Замыкает тройку Королевская пехота Великобритании. Несмотря на численность в семь тысяч человек, подданые королевы находятся в состоянии боевой готовности. Затем в рейтинге значатся морпехи Южной Кореи — около 29 тысяч человек, обученных специалистами из США. Из-за этого функции южнокорейской армии дублируют американских коллег. На пятом месте Китай, где численность бойцов составляет порядка 30 тысяч человек. Основная задача морпехов — защищать границы страны. Журналисты также подчеркивают отсутствие боевого опыта Китая.