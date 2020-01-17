Кашин обвинил лидеров оппозиции в бездействии на фоне исторических перемен в России

По мнению Кашина, сторонники Алексея Навального должны была более жестко реагировать на заявления Владимира Путина Фото: kashin.guru

Журналист Олег Кашин раскритиковал оппозиционеров за бездействие после предложений президента России Владимира Путина изменить принципы организации власти в России, озвученных им в ходе послания Федеральному собранию.

«Никогда не было так, что Кремль совершает переворот, а его базовые критики молчат», — заявил Кашин в трансляции на своем Youtube-канале. Если исходить из логики оппозиционеров, президент своими действиями фактически обрушил государственную систему и ликвидировал Конституцию, считает Кашин. Журналист вспомнил переворот 1991 года, когда Ельцин поднялся на танк уже через два часа после захвата власти ГКЧП. При этом Кашин уточнил, что ни к чему не призывает и не хочет свержения Путина Алексеем Навальным. «Но тех, кто за это борется, ничего не смущает?» — спрашивает журналист.

Кашин отметил, что во время московских протестов летом 2019 года оппозиция вывела людей на улицы «из-за ерунды». «Мрази, летом вы имели право подвергать людей такому риску, а сейчас вдруг вспомнили, что протестовать против власти в России рискованно?» — обращается журналист к оппозиционерам.

Ранее в своем послании Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, предлагается расширить полномочия парламента при формировании правительства. Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а затем по его представлению — членов правительства. Президент будет обязан назначить их на должность. Также президент предложил ввести систему исполнительной власти Госсовет.