Россияне рассказали, что мешает завести больше одного ребенка

Более 36% россиян хотели бы завести второго ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство россиян считает отсутствие стабильного дохода, жилья и повышенные траты на ребенка препятствием для рождения детей. Более 40% граждан решились бы завести двоих детей, если бы для этого были соответствующие условия, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

«По оценке исследования, 41% респондентов был бы готов завести двоих детей, „если бы для этого были все условия“ (30% — троих, 15% — четверых и более)», — пишет «Коммерсант». Завести двоих детей планируют 35% опрошенных бездетных россиян. 36% семей, имеющих одного ребенка, хотят второго.

По данным опроса, главными препятствиями для рождения детей является отсутствие стабильного дохода — так считают 23% респондентов. Среди опрошенных по 21% считают препятствием отсутствие собственного жилья и рост трат в связи с появлением нового члена семьи. Для молодых людей главной проблемой становится жилищный вопрос, для более старших — состояние здоровья, свидетельствуют данные ФОМ.

Ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил усилить меры поддержки молодых семей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, он предложил ввести маткапитал за рождение первого ребенка, напоминает RT. Также глава государства поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы, пишет «Утро.ру».