Уточняются причины инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лайнер, который выполнял рейс Сочи — Москва, экстренно садится в аэропорту Шереметьево. На борту самолета находятся 154 пассажира и семь членов экипажа.

«У воздушного судна сработал датчик неисправности левого двигателя», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в экстренных службах.

Добавлено: После срабатывания датчика отказа двигателя самолет успешно сел в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме в 23:45 по московскому времени.?

Ранее аналогичная ситуация произошла с лайнером авиакомпании «Аэрофлот». Самолет SSJ-100 из-за неисправности совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что борт выработал топливо.