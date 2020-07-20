Правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении на дом Юрия Пескова Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Задержаны трое лиц, подозреваемых в нападении на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова в Ростовской области. Они нанесли Пескову травмы и убили его сестру.

«Двое из задержанных — братья, все трое — жители Азовского района. При задержании у одного нашли наградные часы Пескова», — пишет Life со ссылкой на источник. Задержанные находились на учете в псковском УМВД после нападения на директора компании в городе Великие Луки. Сейчас их везут в Псков.

Более того, подозреваемые в нападении на дом Пескова могут быть причастны к убийству 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Эта информация сейчас проверяется правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области было совершено нападение на дом бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова. Грабители ворвались в дом когда Песков заходил внутрь. Героя соцтруда и его сестру связали, ей в рот засунули кляп, она скончалась от асфиксии. Сам Песков был доставлен в больницу с травмой головы, уточняет «Национальная служба новостей». Позднее в ростовском СК подтвердили, что нападение на дом было совершено с целью ограбления.

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