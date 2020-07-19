Названа цель нападения на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Следователи склоняются к версии ограбления Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова, при котором он был ранен, а его сестра убита, было совершено ради ограбления. Об этом журналистам рассказали в ростовском Следственном комитете.

«По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших», — приводит ТАСС сообщение ведомства. По данным следователей, 19 июля на территории дома Пескова было найдено тело 80-летней женщины с признаками насильственной смерти. 83-летний бывший топ-менеджер получил травмы головы и тела. Сейчас он находится в больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело.

Преступники, как сообщалось ранее, вероятно, прятались за забором и ворвались в дом, когда в него входил Юрий Песков. Его и сестру связали, женщине засунули в рот кляп, она скончалась от асфиксии. Мужчина, по неподтвержденной информации, ничего не помнит и пока не может рассказать о произошедшем.

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